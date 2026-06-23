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Kanada’da ve ABD’de sondaj kulelerinin sayısı arttı - 25. Hafta, 2026

Salı, 23 Haziran 2026 09:38:43 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 18 Haziran tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 563 adet seviyesine çıktı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 122 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 433 adet seviyesinde yatay seyretti. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 9 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 6 adet artışla 186 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 47 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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