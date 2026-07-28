ABD'de sondaj kulelerinin sayısı düşerken, Kanada'da yükseldi - 30. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 24 Temmuz tarihinde sona eren haftada ABD'de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 587 adet seviyesine indi.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 127 adet seviyesine çıkarken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 450 adet seviyesine geriledi. ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 45 adet artmış oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 6 adet artışla 204 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 22 adet artış kaydetti.