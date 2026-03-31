Kanada’da ve ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düştü - 13. Hafta, 2026

Salı, 31 Mart 2026 09:44:30 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 27 Mart tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 9 adet düşüşle 543 adet seviyesine indi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 4 adet düşüşle 127 olurken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 5 adet gerileyerek 409 adet seviyesine indi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 49 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 24 adet düşüşle 153 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 10 adet düşüş kaydetti.


Benzer Haber ve Analizler

Kanada’da ve ABD’de sondaj kulelerinin sayısı azaldı - 12. Hafta, 2026

23 Mar | Çelik Haberler

Kanada’da ve ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yükseldi - 11. Hafta, 2026

17 Mar | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yükselirken, Kanada’da düşüş kaydetti - 10. Hafta, 2026

10 Mar | Çelik Haberler

Kanada’da ve ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düştü - 9. Hafta, 2026

03 Mar | Çelik Haberler

Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı yükselirken, ABD’de yatay - 8. Hafta, 2026

24 Şub | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yükselirken, Kanada’da azaldı - 6. Hafta, 2026

12 Şub | Çelik Haberler

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı yükseldi - 5. Hafta, 2026

03 Şub | Çelik Haberler

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı artış kaydetti - 4. Hafta, 2026

27 Oca | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı azalırken Kanada’da arttı - 2. Hafta, 2026

14 Oca | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yükselirken Kanada’da geriledi - 1. Hafta, 2026

06 Oca | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları
Dış Çap:  21 - 219 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 3 mm
NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör
Tesisat Boruları
Dış Çap:  21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı:  2,6 - 5 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Sanayi Boruları
Dış Çap:  21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı:  0,7 - 12 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör




