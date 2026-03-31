Kanada’da ve ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düştü - 13. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 27 Mart tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 9 adet düşüşle 543 adet seviyesine indi.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 4 adet düşüşle 127 olurken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 5 adet gerileyerek 409 adet seviyesine indi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 49 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 24 adet düşüşle 153 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 10 adet düşüş kaydetti.