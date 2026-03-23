Kanada’da ve ABD’de sondaj kulelerinin sayısı azaldı - 12. Hafta, 2026

Pazartesi, 23 Mart 2026 10:27:47 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 20 Mart tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 552 adet seviyesine indi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 131 olurken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 414 adet seviyesine yükseldi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 41 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 20 adet düşüşle 177 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 3 adet düşüş kaydetti.


Benzer Haber ve Analizler

Kanada’da ve ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yükseldi - 11. Hafta, 2026

17 Mar | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yükselirken, Kanada’da düşüş kaydetti - 10. Hafta, 2026

10 Mar | Çelik Haberler

Kanada’da ve ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düştü - 9. Hafta, 2026

03 Mar | Çelik Haberler

Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı yükselirken, ABD’de yatay - 8. Hafta, 2026

24 Şub | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yükselirken, Kanada’da azaldı - 6. Hafta, 2026

12 Şub | Çelik Haberler

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı yükseldi - 5. Hafta, 2026

03 Şub | Çelik Haberler

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı artış kaydetti - 4. Hafta, 2026

27 Oca | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı azalırken Kanada’da arttı - 2. Hafta, 2026

14 Oca | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yükselirken Kanada’da geriledi - 1. Hafta, 2026

06 Oca | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken Kanada’da yükseldi- 53. hafta, 2025

29 Ara | Çelik Haberler

