Kanada’da ve ABD’de sondaj kulelerinin sayısı azaldı - 12. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 20 Mart tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 552 adet seviyesine indi.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 131 olurken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 414 adet seviyesine yükseldi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 41 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 20 adet düşüşle 177 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 3 adet düşüş kaydetti.