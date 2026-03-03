Kanada’da ve ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düştü - 9. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 27 Şubat tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 550 adet seviyesine indi.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 134 olurken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 407 adet seviyesine geriledi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 43 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 10 adet düşüşle 214 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 34 adet düşüş kaydetti.