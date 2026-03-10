ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yükselirken, Kanada’da düşüş kaydetti - 10. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 6 Mart tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 551 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 132 adet olarak kaydedilirken, petrol sondaj kuleleri 4 adet artışla 411 adet seviyesine çıktı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 41 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 9 adet düşüşle 205 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 29 adet düşüş kaydetti.