Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı yeniden artarken ABD’de düştü

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 12 Ocak tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 619 adet seviyesinde yer aldı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 117 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri 2 adet düşüşle 499 adet seviyesine geriledi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 156 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 88 adet artışla 213 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 14 adet düşmüş oldu.