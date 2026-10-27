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ABD'nin yapısal boru ihracatı 2026'nın Ağustos ayında %23 azaldı

Salı, 27 Ekim 2026 09:29:35 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin yapısal boru ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %23 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %14,3 artışla 6.649 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 24,3 milyon $'a ve Ağustos 2025'te kaydedilen 15,2 milyon $'a kıyasla 19,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 4.794 mt'a ve Ağustos 2025'te kaydedilen 1.908 mt'a kıyasla 3.385 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı 3.078 mt ile Meksika takip etti. Ağustos ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.

Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları

Dış Çap 21 - 219 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 3 mm
 
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Et Kalınlığı 2,6 - 5 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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Sanayi Boruları

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Et Kalınlığı 0,7 - 12 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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