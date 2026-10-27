ABD'nin yapısal boru ihracatı 2026'nın Ağustos ayında %23 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin yapısal boru ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %23 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %14,3 artışla 6.649 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 24,3 milyon $'a ve Ağustos 2025'te kaydedilen 15,2 milyon $'a kıyasla 19,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 4.794 mt'a ve Ağustos 2025'te kaydedilen 1.908 mt'a kıyasla 3.385 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı 3.078 mt ile Meksika takip etti. Ağustos ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.