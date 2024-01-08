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Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı artarken ABD’de düştü

Pazartesi, 08 Ocak 2024 09:30:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 5 Ocak tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 621 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 118 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri 1 adet artışla 501 adet seviyesine çıktı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 151 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 39 adet artışla 125 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 64 adet düşmüş oldu.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika 

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