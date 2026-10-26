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ABD'de sondaj kulelerinin sayısı değişmezken, Kanada'da arttı - 43. Hafta, 2026

Pazartesi, 26 Ekim 2026 10:15:53 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 23 Ekim tarihinde sona eren haftada ABD'de sondaj kulelerinin sayısı bir önceki haftaya kıyasla değişmeyerek 603 adet seviyesinde kaldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 132 adet seviyesine gerilerken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 460 adet seviyesinde kaydedildi. ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 53 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 220 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 21 adet artış kaydetti.

Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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