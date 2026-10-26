ABD'de sondaj kulelerinin sayısı değişmezken, Kanada'da arttı - 43. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 23 Ekim tarihinde sona eren haftada ABD'de sondaj kulelerinin sayısı bir önceki haftaya kıyasla değişmeyerek 603 adet seviyesinde kaldı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 132 adet seviyesine gerilerken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 460 adet seviyesinde kaydedildi. ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 53 adet artmış oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 220 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 21 adet artış kaydetti.