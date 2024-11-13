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Kanada’da Meksika’nın USMCA anlaşmasından çıkarılması teklif edildi

Çarşamba, 13 Kasım 2024 14:21:25 (GMT+3)   |   San Diego
       

Kanada’nın en büyük bölgesi olan Ontario’nun valisi Doug Ford, Meksika’yı Çin için bir “arka kapı” olmakla suçlayarak ülkenin USMCA anlaşmasından çıkarılmasını talep etti.

Meksika’nın Kanada ve ABD’de Çin’e uygulanan vergileri takip etmediği durumda dünyanın en büyük ekonomisinden faydalanma hakkının olmadığını ifade eden Ford, Kanada’nın ABD’ye öncelik vermesi gerektiğini ve iki ülke arasında karşılıklı serbest ticaret anlaşması imzalanmasını savundu.

USMCA anlaşması 2026 yılında gözden geçirilecek.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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