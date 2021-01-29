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Kanada’da inşaat izinlerinin değeri Aralık ayında %4,1 düştü

Cuma, 29 Ocak 2021 10:22:54 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada’nın açıklamasına göre, Aralık ayında Kanada’da inşaat izinlerinin değeri aylık %4,1 düşüşle 9,1 milyar $ oldu. Tek haneli konutlar dışında her segmentte düşüş görülürken, yedi eyalette artış, Ontario’da ise önemli oranda düşüş kaydedildi.

Aralık ayında konut dışı inşaat izinleri, %10,8 düşerek 2,7 milyar $ oldu.

Aralık ayında ticari binalar için inşaat izinleri, %9, endüstriyel binalar için inşaat izinleri, %24,4, kurumsal binalar için inşaat izinleri ise %6,1 düşüş kaydetti.

Aralık ayında tek haneli konut inşaat izinleri, 2016’nın Ekim ayında ulaşılan 2,9 milyar $ rekorunu geçerek %7 artışla 3,1 milyar $ oldu. Söz konusu ayda çok haneli inşaat izinleri ise %7,2 düşüşle 3,3 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında toplam konut inşaat izinleri, Kasım ayındaki rekorun ardından %0,9 düşerek 6,4 milyar $ oldu.

2020 yılında ise toplam konut inşaat izinleri, yılın ikinci yarısındaki toparlanmaya rağmen %2,3 düştü. Bu oran 2009’dan bu yana görülen en büyük yıllık düşüş oldu.

Konut inşaat izinleri, bahar aylarındaki düşük seviyelere rağmen, yıllık %7,3 artışla 66,7 milyar $ olurken, tek haneli konut inşaat izinleri %8 artışla 28,7 milyar $, çok haneli inşaat izinleri ise yıllık %6,8 artışla 38 milyar $ seviyelerinde kaydedildi.

Konut dışı inşaat izinleri ise, %17 ile 2009’dan bu yana görülen en büyük düşüşü kaydederek 33,8 milyar $ seviyesine indi.


Etiketler: inşaat  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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