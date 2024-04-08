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ABD inşaat sektöründe Mart ayında 39.000 yeni iş açıldı

Pazartesi, 08 Nisan 2024 09:52:52 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerika Genel Müteahhitler Birliği tarafından yapılan açıklamada Mart ayında 39.000 işçinin iş başı yaptığı ifade edildi. Mart ayında konut ve konut dışı inşaat segmentlerinin tamamında artış görülse de birlik yetkilileri şirketlerin iş gücü bulunurluğu sorunları yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Mart ayında istihdam, Şubat ayına kıyasla 39.000 artışla 8.211.000 seviyesinde yer aldı. Sektör, geçtiğimiz 12 ay içinde yıllık %3,5 artışla toplam 270.000 yeni iş imkanı yarattı.

Mart ayında sektörde inşaat işçileri gibi sahada çalışan işçilerin ve çoğu ofis çalışanının saatlik kazançları yıllık %4,9 artışla 35,42$’a çıktı. İnşaat işçilerinin saatlik ücretleri özel sektörde üretim alanındaki çalışan ücretlerinin yaklaşık %18,9 üzerinde oldu.

Birlik yetkilileri, iş gücü eksikliğinin yeni projelere başlama ve mevcut projeleri tamamlama konusunda sorunlar yarattığını belirtti. Birlik, yetkililerden inşaat sektörüne yönelik eğitim programlarına yatırım yapmasını talep ediyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İnşaat 

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