ABD çelik sektörü kamu binalarında masif kereste kullanımına yönelik yasaya karşı çıkıyor

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Amerika Çelik İnşaat Enstitüsü (AISC), Amerika Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) ve Çelik Üreticileri Birliği (SMA), ABD Kongresi’ne gönderdikleri ortak bir bildiride, önerilen Masif Kereste Federal Binalar Yasası’na karşı olduklarını açıkladı. Bu yasayla kamu inşaatlarında masif kereste kullanımına teşvik verileceği belirtiliyor. Söz konusu tasarı ve benzeri çabaların adil olmayan koşullar yaratarak diğer inşaat uygulamalarını teşvik etmek yerine engellediğini ifade eden enstitüler, kongre üyelerinden rekabet karşıtı bu tasarıyı reddetmesini istedi.

Bildiride, yasanın rekabetçi ihale sürecini aksattığı, geri dönüştürülebilen yapısal çelik gibi potansiyel olarak daha uygun maliyetli veya bazı projeler için daha uygun olabilecek diğer yerel ürünler yerine belirli inşaat malzemelerini tercih ettiği ifade edildi. Ayrıca ahşap ürünlere yönelik talebin artmasının, tedarik zincirlerini zorlayabileceği ve malzeme maliyetlerini artırabileceği bildirildi.

Öte yandan masif kereste sektörü çevresel faydalar vaat etse de söz konusu ürünün büyük ölçekli inşaat projelerindeki gerçek karbon maliyetleri gibi çevresel kaygılar güdülmeye devam ediliyor.