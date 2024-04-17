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ABD’de Mart ayında izin verilen, başlayan ve tamamlanan konut sayısı düşüş kaydetti

Çarşamba, 17 Nisan 2024 09:48:27 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, bu yılın Mart ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı. Mart ayı verileri eklendiğinde ABD’de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 1.458.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Mart ayı satış rakamlarının %4,3 altında ve 1.437.000 adet olan 2023 yılı Mart ayı rakamlarının ise %1,5 üzerinde yer aldı.

Söz konusu ayda tek haneli konut inşaatı izinleri 973.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Şubat ayı sonuçlarının %5,7 altında bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise aynı ayda 433.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi. 

Yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu ortalaması Mart ayında 1.321.000 adet olarak kaydedildi. Bu sayı, revize edilmiş Şubat ayı tahmininin %14,7 ve 2023 yılı Mart ayı rakamının %4,3 altında yer alıyor.    -

Aynı ayda yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması revize edilmiş Şubat ayı rakamına kıyasla %12,4 düşüşle 1.022.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatları ise 290.000 adet seviyesinde yer aldı.

Şubat ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu ortalaması 1.469.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, revize edilmiş Şubat ayı tahminlerinin %13,5 ve 2023 yılı Mart ayı rakamının %3,9 altında bulunuyor.

Söz konusu ayda tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yıl sonu ortalaması 947.000 adet olurken, bu rakam revize edilmiş Şubat ayı rakamına kıyasla %10,5 düşüş kaydedildiğini gösterdi. Mart ayında tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 502.000 adet seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İnşaat 

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