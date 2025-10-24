 |  Giriş 
ABD’de federal hükümetin kapanması ülke genelinde inşaat projelerinde gecikmelere yol açtı

Cuma, 24 Ekim 2025 10:49:51 (GMT+3)   |   San Diego

1 Ekim 2025 tarihinde ABD Kongresi 2026 mali yılına ilişkin bütçe yasasını kabul edemediği için federal hükümet resmen kapandı. Federal harcama seviyeleri, dış yardım kesintileri ve sağlık sigortası sübvansiyonları konusundaki partiler arası anlaşmazlıklar nedeniyle yaşanan bu durum, devlet kurumlarının faaliyetlerinde geniş çaplı aksamalara neden olurken, ülke genelinde inşaat sektörü ve müteahhitler de ciddi biçimde etkilenmeye başladı.

En çok etkilenen sektörlerin başında inşaat geliyor. Federal fonlarla finanse edilen birçok proje gecikirken, bazıları askıya alındı veya ödemeleri durduruldu. ABD Müteahhitler Birliği (AGC), hükümetin kapanmasının inşaat projelerini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunarak Kongre’ye altyapı ve kamu yatırımlarının devam etmesini sağlayacak “temiz bir geçici bütçe” yasasını kabul etme çağrısı yaptı. AGC’ye göre sabit fiyatlı ve önceden sözleşmeye bağlanmış projelerin kapanmadan doğrudan etkilenme riski daha düşük.

Hükümetin kapalı kalması yalnızca doğrudan federal sözleşmelere bağlı müteahhitleri değil, aynı zamanda federal hibeler veya onaylara bağımlı eyalet ve belediye projelerini de olumsuz etkiliyor. ABD Ordusu Mühendisler Birliği (US Army Corps of Engineers) dahil olmak üzere bazı altyapı kurumları bazı projeleri durdurmak zorunda kaldı. Kurum, kapanma nedeniyle New York, San Francisco, Boston ve Baltimore gibi şehirlerdeki düşük öncelikli projelerde toplam 11 milyar $’ı aşkın yatırımı askıya alacağını duyurdu.

Beyaz Saray, hükümetin kapanmasının binlerce federal çalışanın işten çıkarılmasına yol açacağını açıkladı. İşten çıkarmaların toplam sayısının 10.000’i aşabileceği bildirildi. Ancak bir federal yargıç hükümetin bu işten çıkarma planlarını geçici olarak durdurdu.


