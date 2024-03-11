ABD inşaat sektörüne Şubat ayında 23.000 yeni işçi katıldı

Pazartesi, 11 Mart 2024 10:13:50 (GMT+3) | San Diego

Amerika Genel Müteahhitler Birliği tarafından yapılan açıklamada Şubat ayında 23.000 işçinin iş başı yaptığı ifade edildi. Şubat ayında konut dışı inşaat sektörü işçi sayısındaki artış, konut inşaatı sektöründeki hafif düşüşü dengeledi.

Şubat ayında istihdam, Ocak ayına kıyasla 23.000 veya %0,3 artışla 8.162.000 seviyesinde yer aldı. Sektör, geçtiğimiz 12 ay içinde yıllık %2,7 artışla toplam 215.000 yeni iş imkanı yarattı. Konut dışı inşaat şirketlerinde istihdam Şubat ayında 24.200, son 12 ayda ise 158.500 kişi artarken konut inşaat sektöründe aylık 1.200 düşüş görüldü ve aynı dönemde 56.800 daha fazla kişi istihdam edildi.

Şubat ayında sektörde inşaat işçileri gibi sahada çalışan işçilerin ve çoğu ofis çalışanının saatlik kazançları yıllık %4,9 artışla 35,21$’a çıktı. İnşaat işçilerinin saatlik ücretleri özel sektörde üretim alanındaki çalışan ücretlerinin yaklaşık %18,5 üzerinde oldu.

Ocak ayının sonunda inşaat sektöründeki mevsim etkilerinden arındırılmamış iş imkanı sayısı 407.000 olurken müteahhitlerin bulabildiklerinden daha fazla işçi almaya çalıştığı görüldü. Projelere yapılan harcamalar aynı ayda yıllık %12 artışla 2,1 trilyon $ seviyesinde kaydedildi.