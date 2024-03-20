ABD’de Şubat ayında izin verilen, başlayan ve tamamlanan konut sayısı yükseldi

Çarşamba, 20 Mart 2024 09:08:15 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, bu yılın Şubat ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı. Şubat ayı verileri eklendiğinde ABD’de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 1.518.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Ocak ayı satış rakamlarının %1,9 üzerinde ve 1.482.000 adet olan 2023 yılı Şubat ayı rakamlarının ise %2,4 üzerinde yer aldı.

Söz konusu ayda tek haneli konut inşaatı izinleri 1.031.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Ocak ayı sonuçlarının %1 üzerinde bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise aynı ayda 429.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu ortalaması Şubat ayında 1.521.000 adet olarak kaydedildi. Bu sayı, revize edilmiş Ocak ayı tahmininin %14,8 ve 2023 yılı Şubat ayı rakamının %0,7 altında bulunuyor. -

Aynı ayda yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması revize edilmiş Ocak ayı rakamına kıyasla %11,6 artışla 1.129.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatları ise 377.000 adet seviyesinde yer aldı.

Şubat ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu ortalaması 1.729.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, revize edilmiş Ocak ayı tahminlerinin %19,7 ve 2023 yılı Şubat ayı rakamının %9,6 üzerinde bulunuyor.

Söz konusu ayda tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yıl sonu ortalaması 1.072.000 adet olurken, bu rakam revize edilmiş Ocak ayı rakamının %20,2 üzerinde yer aldı. Şubat ayında tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 644.000 adet seviyesinde kaydedildi.