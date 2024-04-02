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ABD’nin inşaat harcamaları Şubat ayında %0,3 geriledi

Salı, 02 Nisan 2024 09:12:53 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ABD’nin inşaat harcamaları bu yılın Şubat ayında aylık %0,3 düşüş ve yıllık %10,7 artışla mevsim etkilerinden arındırılmış olarak 2,09 trilyon $ seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk iki ayında ise inşaat harcamaları 2023’ün aynı dönemine kıyasla %11,9 artışla 298,1 milyar $ oldu.

Özel inşaat harcamaları aylık bazda yatay seyrederek 1,62 trilyon $ seviyesinde kaydedilirken konut inşaatı harcamaları %0,7 artışla 894,5 milyar $ oldu. Konut dışı inşaatlar ise Ocak ayına kıyasla %0,9 gerileyerek 716 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında kamu binası inşaatı harcamaları aylık %1,2’lik düşüşle 474,4 milyar $ seviyesinde kaydedilirken eğitim binası inşaatı harcamaları aylık %1,8 düşüşle 100,5 milyar $ seviyesinde yer aldı. Otoyol inşaatı harcamaları ise %1,6 düşüşle 149,7 milyar $ oldu.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İnşaat 

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