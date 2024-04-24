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ABD’de yeni konut satışları Mart ayında %8,8 yükseldi

Çarşamba, 24 Nisan 2024 09:36:08 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Mart ayı verileri eklendiğinde ülkede tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 693.000 adet oldu.

Bu rakam revize edilmiş haliyle 637.000 adet olan Şubat ayı satış rakamlarının %8,8 ve 640.000 adet olan 2023 yılı Mart ayı rakamlarının ise %8,3 üzerinde yer alıyor.

Söz konusu ayda ortalama yeni konut satış fiyatları 524.800$ seviyesinde yer aldı.

Mart sonunda satışa hazır yeni konut sayısının mevsim etkilerinden arındırılmış halinin 477.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı talebi 8,3 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İnşaat 

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