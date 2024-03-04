ABD’nin inşaat harcamaları Ocak ayında %0,2 geriledi

Pazartesi, 04 Mart 2024 09:42:01 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ABD’nin inşaat harcamaları bu yılın Ocak ayında aylık %0,2 düşüş ve yıllık %11,7 artışla mevsim etkilerinden arındırılmış olarak 2,10 trilyon $ seviyesinde yer aldı.

Özel inşaat harcamaları aylık %0,1 artışla 1,62 trilyon $ seviyesinde kaydedilirken konut inşaatı harcamaları %0,2 artışla 900,8 milyar $ oldu. Konut dışı inşaatlar ise Aralık ayına kıyasla %0,1 gerileyerek 722,6 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında kamu binası inşaatı harcamaları aylık %0,9’luk düşüşle 479 milyar $ seviyesinde kaydedilirken eğitim binası inşaatı harcamaları aylık %0,7 düşüşle 102,3 milyar $ seviyesinde yer aldı. Otoyol inşaatı harcamaları ise %2,1 düşüşle 150,1 milyar $ oldu.