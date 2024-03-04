﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin inşaat harcamaları Ocak ayında %0,2 geriledi

Pazartesi, 04 Mart 2024 09:42:01 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ABD’nin inşaat harcamaları bu yılın Ocak ayında aylık %0,2 düşüş ve yıllık %11,7 artışla mevsim etkilerinden arındırılmış olarak 2,10 trilyon $ seviyesinde yer aldı.

Özel inşaat harcamaları aylık %0,1 artışla 1,62 trilyon $ seviyesinde kaydedilirken konut inşaatı harcamaları %0,2 artışla 900,8 milyar $ oldu. Konut dışı inşaatlar ise Aralık ayına kıyasla %0,1 gerileyerek 722,6 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında kamu binası inşaatı harcamaları aylık %0,9’luk düşüşle 479 milyar $ seviyesinde kaydedilirken eğitim binası inşaatı harcamaları aylık %0,7 düşüşle 102,3 milyar $ seviyesinde yer aldı. Otoyol inşaatı harcamaları ise %2,1 düşüşle 150,1 milyar $ oldu.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İnşaat 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’de yeni konut satışları Ocak ayında %1,5 arttı

27 Şub | Çelik Haberler

ABD’de Ocak ayında izin verilen, başlayan ve tamamlanan konut sayısı düştü

19 Şub | Çelik Haberler

ABD inşaat sektöründe Ocak ayında 11.000 yeni işçi göreve başladı

06 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat harcamaları Aralık ayında %0,9 arttı

02 Şub | Çelik Haberler

ABD’de yeni konut satışları Aralık ayında %8 arttı

26 Oca | Çelik Haberler

ABD’de Aralık ayında izin verilen ve tamamlanan konut sayısı yükseldi

19 Oca | Çelik Haberler

ABD inşaat sektöründe Aralık ayında işçi sayısı ve maaşlar arttı

09 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat harcamaları Kasım ayında %0,4 arttı

03 Oca | Çelik Haberler

ABD’de Kasım ayında inşası başlayan ve tamamlanan konut sayısı yükselirken izin verilen konut sayısı geriledi

20 Ara | Çelik Haberler

ABD inşaat sektöründe işçi alımları Kasım ayında yavaşladı

11 Ara | Çelik Haberler