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ABD’de yeni konut satışları Şubat ayında %0,3 düştü

Salı, 26 Mart 2024 09:59:03 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Şubat ayı verileri eklendiğinde ülkede tek haneli konut satışlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yıl sonu tahminleri 662.000 adet oldu.

Bu rakam revize edilmiş haliyle 664.000 adet olan Ocak ayı satış rakamlarının %0,3 altında ve 625.000 adet olan 2023 yılı Şubat ayı rakamlarının ise %5,9 üzerinde yer alıyor.

Söz konusu ayda ortalama yeni konut satış fiyatları 485.000$ seviyesinde yer aldı.

Ocak sonunda satışa hazır yeni konut sayısının mevsim etkilerinden arındırılmış halinin 463.000 adet olduğu tahmin ediliyor. Mevcut satışlara bakıldığında bu sayı talebi 8,4 ay boyunca karşılamaya yetecek seviyede bulunuyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İnşaat 

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