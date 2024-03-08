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Kanada’da inşaat izinleri Ocak ayında %13,5 arttı

Cuma, 08 Mart 2024 10:14:25 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada’da inşaat izinleri Ocak ayında aylık %13,5 artışla 10,8 milyar $ seviyesine çıktı.

Ocak ayında konut inşaat izinlerinin toplam değeri, çok haneli inşaat izinlerindeki %35,1’lik ve Ontario’daki %29,1’lik artışlara bağlı olarak %12,6 artışla 6,5 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Çok haneli inşaat izinleri Toronto, Kitchener–Cambridge–Waterloo ve London gibi şehirlerde yoğunlaşırken Quebec’te %61,6, British Columbia’da ise %36,7 artış gözlendi.

Tek haneli konut inşaatlarının %10,3 gerilemesi çok haneli konut inşaatlarındaki artışı bir ölçüde dengeledi.

Kanada’da 15.200 yeni çok haneli konut inşaatı için izin verilirken 4.000 yeni tek haneli konut inşaatı izni verildi.

Konut dışı inşaat izinleri ise, ticari inşaat izinlerinin %34,5 artışla 2,3 milyar $ seviyesine ulaşması sayesinde Ocak ayında %14,8 artışla 4,2 milyar $ oldu. Quebec’te yeni bir veri merkezi inşaatına 200 milyon $ değerinde izin verilmesi ay içinde görülen artışa önemli seviyede katkı yaptı.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika 

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