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Kanada Güney Koreli Husteel’den ithal hat borusu için yeni inceleme başlattı

Cuma, 22 Kasım 2024 10:37:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Güney Kore merkezli Husteel Co., Ltd.’nin (Husteel) Kanada’ya ihraç ettiği karbon ve alaşımlı çelikten hat borusuna yönelik normal değerleri ve ihracat fiyatlarını belirlemek için inceleme başlattığını açıkladı.

Açıklamaya göre ihracatçılar 30 Aralık 2022 tarihine kadar yeterli bilgi sunmazsa antidamping vergileri şirket için %88,1 oranında değerlendirilecek. Söz konusu ürünler 7304.19.00.13, 7304.19.00.14, 7304.19.00.15, 7304.19.00.16, 7304.19.00.19, 7304.19.00.23, 7304.19.00.24, 7304.19.00.25, 7304.19.00.26, 7304.19.00.29, 7304.19.00.61, 7304.19.00.62, 7304.19.00.63, 7304.19.00.64, 7304.19.00.69, 7304.19.00.71, 7304.19.00.72, 7304.19.00.73, 7304.19.00.74, 7304.19.00.79, 7304.39.00.22, 7304.39.00.32, 7304.39.00.42, 7305.11.00.31, 7305.11.00.32, 7305.11.00.33, 7305.11.00.34, 7305.11.00.39, 7305.12.00.31, 7305.12.00.32, 7305.12.00.33, 7305.12.00.34, 7305.12.00.39, 7305.12.00.41, 7305.12.00.42, 7305.12.00.43, 7305.12.00.44, 7305.12.00.49, 7305.19.00.31, 7305.19.00.32, 7305.19.00.33, 7305.19.00.34, 7305.19.00.39, 7306.19.00.10 ve 7306.19.00.90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Boru Borular Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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