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ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı düştü

Salı, 19 Kasım 2024 09:23:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 15 Kasım tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı bir adet düşüşle 584 adet seviyesine geriledi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı yine bir adet düşüşle 101 adet seviyesine inerken petrol sondaj kuleleri 483 adet seviyesinde yatay seyretti. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 34 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 7 adet düşüşle 200 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 4 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular Kanada ABD Kuzey Amerika 

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