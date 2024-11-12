ABD’de sondaj kulelerinin sayısı değişmedi, Kanada’da yeniden düşüş oldu

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 8 Kasım tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 585 adet seviyesinde yatay seyretti.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 102 adet seviyesinde değişmezken petrol sondaj kuleleri 483 adet seviyesinde yatay. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 31 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 6 adet düşüşle 207 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 8 adet artış kaydetti.