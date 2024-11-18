Russel Metals Tampa Bay Steel’i satın alacak

Kanada merkezli çelik distribütörü Russel Metals Inc., Florida merkezli Tampa Bay Steel’i satın almak için görüşmelere başladığını duyurdu. Toplamda 79,5 milyon $ değerinde olan ve faaliyet sermayesi, binalar, ekipmanlar ve ilgili arsaları içeren anlaşmanın 2024’ün Aralık ayında tamamlanması bekleniyor.

Russel Metals Başkanı ve CEO’su John Reid, konuyla ilgili olarak, “Satın alma işlemlerimizi ürün gamımız ve coğrafi kaygılarımıza yönelik fırsatlar doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Tampa Bay Steel’i bünyemize katarak deneyimli bir yönetim ekibi ve kendimizle uyumlu bir çalışma kültüründen faydalanıp Florida’daki payımızı güçlendireceğiz,” ifadelerini kullandı.

Tampa Bay Steel geçtiğimiz üç yıl içinde yaklaşık 20 milyon $ değerinde katma değerli ekipman yatırımı yapmıştı.