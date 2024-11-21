Kanada’da bina inşaatına yönelik yatırımlar Eylül’de %2,1 aylık artış kaydetti

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada’da bina inşaatlarına yapılan yatırımlar bu yılın Eylül ayında %2,1 artışla 21,6 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ağustos ayında yatırımlar %0,2 artış kaydetmişti.

Konut inşaat sektörüne %2,9 artışla 15,2 milyar $ yatırım yapılırken konut dışı inşaat sektörü yatırımları %0,3 artışla 6,4 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Tek haneli konut inşaatlarına yapılan yatırımlar %4 artışla 7 milyar $ seviyesinde kaydedilirken yedi eyalette Ontario’nun 141,1 milyon $ ile başı çektiği artışlar kaydedildi. Bununla birlikte çok haneli konutlara yapılan yatırımlar %2 artışla 8,2 milyar $’a çıkarken Ontario, Quebec ve Alberta’da görülen artışlar diğer bölgelerdeki düşüşü büyük ölçüde karşıladı.

Konut dışı inşaat sektöründe yatırımlar 19 milyon $ artış kaydederken kurumsal inşaatlara yönelik yatırımlar 11,8 milyon $ düşüş kaydetti. Aynı ayda sanayi inşaatlarına yönelik yatırımlar 18,3 milyon $, ticari bina inşaatları yatırımları ise %12,5 milyon $ yükseldi.