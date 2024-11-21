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Kanadalı PyroGenesis çelik sektöründeki karbonsuzlaşmayı destekleyecek

Perşembe, 21 Kasım 2024 11:06:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada merkezli plazma süreçleri ve sürdürülebilir çözümler üreticisi PyroGenesis, elektrik ark ocaklı çelik üretimi ve döküm işleminde kullanılmak üzere metal eritme sürecinde gazı plazmaya dönüştüren bir alet olan tamamen elektrikli plazma torçunun uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla dünyanın en büyük üç çelik üreticisinden biriyle sözleşme imzaladığını açıkladı. Müşterinin kimliği rekabet ve gizlilik nedenleriyle açıklanmadı.

Son birkaç yıldır plazmanın karbondan arındırma sürecinde kullanılmasıyla ilgili çeşitli girişimler üzerinde söz konusu çelik üreticisiyle iş birliği yapan PyroGenesis, yakın zamanda çelik üreticisinin resmi tedarikçisi pozisyonuna geldi. Projeye göre plazma torçları, çelik üreticisinin enerji dönüşümü hedefleri kapsamında bu yılın dördüncü çeyreğinden itibaren yaklaşık 60-90 gün süreyle analiz edilecek. Çelik üreticisi, elektrik ark ocağında hurdanın ve doğrudan indirgenmiş demirin erimiş çeliğe dönüştürülmesinin ardından plazmanın nasıl kullanılabileceğini tespit etmeyi hedefliyor.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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