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Kanada’da inşaat izinleri Kasım ayında %3,9 düştü

Çarşamba, 10 Ocak 2024 09:34:30 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada’da inşaat izinleri 2023’ün Kasım ayında aylık %3,9 düşüşle 10,9 milyar $ seviyesinde kaydedilirken neredeyse tüm inşaat segmentlerinde gerileme kaydedildi.

Kasım ayında sekiz eyaletin konut inşaat izinlerinde aylık bazda artış görülse de izinlerin toplam değeri %2,8 düşüşle 7 milyar $ seviyesinde yer aldı. 

Çok haneli bina inşaatı izinlerindeki düşüşe bağlı olarak %19,4 ve %17,3 gerileme kaydeden British Columbia ve Quebec eyaletleri, ülkenin geri kalanındaki konut izni artışlarını dengeledi. 

Atlas Okyanusu’na kıyısı olan eyaletlerin konut inşaat izinleri %30 artışla 421,8 milyon $ seviyesine çıkarak geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Aynı şekilde Prairie eyaletleri de %9,8 artışla 1,4 milyar $ seviyesinde rekor kırdı. 

Konut dışı inşaat izinlerinin toplam değeri ise %5,8 düşüşle Kasım ayında 3,9 milyar $’a gerilerken tüm segmentlerde düşüş gözlendi. Ticari bina inşaatı izinleri %3,5 gerileme kaydederek üçüncü ay arka arkaya düştü.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika 

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