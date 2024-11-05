ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yatay seyrederken, Kanada’da düşüş görüldü

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 1 Kasım tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 585 adet seviyesinde yatay seyretti.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 102 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri 1 adet düşüşle 483 adet seviyesine geriledi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 33 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 3 adet düşüşle 213 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 17 adet artış kaydetti.