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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yatay seyrederken, Kanada’da düşüş görüldü

Salı, 05 Kasım 2024 09:35:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 1 Kasım tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 585 adet seviyesinde yatay seyretti.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 102 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri 1 adet düşüşle 483 adet seviyesine geriledi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 33 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 3 adet düşüşle 213 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 17 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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