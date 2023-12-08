Kanada’da inşaat izinleri Ekim ayında %2,3 arttı

Cuma, 08 Aralık 2023 09:25:26 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada’da inşaat izinleri bu yılın Ekim ayında çoğunlukla konut dışı inşaat izinleri segmentindeki aylık artışa bağlı olarak aylık %2,3 artışla 11,2 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında konut dışı inşaatlarının izin değeri %5,3 artışla 4,1 milyar $ olurken kurumsal inşaat izinleri %29,2 artışla 1,4 milyar $ oldu. En büyük artışı %16 ile 2 milyar $ seviyesine çıkan Ontario kaydetti. Sanayi inşaatları %11,9 artışla 973,8 milyon $ seviyesinde kaydedilirken ticari segment %10,5 düşüş göstererek 1,8 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı ayda konut inşaatlarının toplam değeri ise %0,6 artışla 7,1 milyar $’a çıktı. Ontario (%7,4), Alberta (%14,8), ve Quebec’teki (%7) artışlar diğer eyaletlerdeki düşüşü dengeledi. Konut inşaatları yıllık bazda %16,1 artış gösterdi. Ekim ayında 18.100 yeni çok haneli konut inşaatına ve 4.600 tek haneli konut inşaatına izin verildi.