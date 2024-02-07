Kanada’da inşaat izinleri Aralık ayında %14 düştü

Çarşamba, 07 Şubat 2024 09:24:35 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan rapora göre, Kanada’da inşaat izinleri 2023’ün Aralık ayında aylık %14 düşüşle 9,2 milyar $ seviyesine gerileyerek 2022’nin Ekim ayından beri en düşük seviyede kaydedildi.

Aralık ayında konut inşaat izinlerinin toplam değeri, çok haneli inşaat izinlerindeki %31,1’lik düşüşe bağlı olarak %17,9 gerileyerek 5,7 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ontario’da çok haneli konut inşaat izinlerinin %45,2 gibi büyük bir düşüş yaşaması Aralık ayında konut sektörünün aylık bazda daralmasında büyük rol oynadı.

Öte yandan tek haneli konut izinleri %0,8 artışla 2,9 milyar $ seviyesine çıktı. Alberta’da kaydedilen %15,3’lük artış diğer yedi eyaletteki düşüşü büyük anlamda dengeledi.

Konut dışı inşaat izinleri ise Aralık ayında %7 düşüşle 3,6 milyar $ oldu. Aralık ayında yeni büyük kurumsal proje izni alınmayan Quebec’te kurumsal inşaat izinlerinde görülen %55,8’lik düşüş, ticari ve endüstriyel inşaat izinlerinde görülen %4,1 ve %4,7’lik artışları önemli ölçüde etkisiz bıraktı.