Kanada’da imalat satışları Ocak’ta aylık %1,7 yükseldi

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da imalat satışları Ocak ayında aylık %1,7 artışla 73 milyar $ seviyesinde yer aldı. %11,1 ile motorlu taşıt sektörü ve %4,7 ile petrol ve kömür ürünleri sektörü en yüksek artışları kaydederken, kimyasal ürünler sektöründe satışlar ise %7,4 düşüşle 5 milyar $’a geriledi.

Söz konusu ayda toplam stok seviyesi %1,2 artışla 121,2 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ocak ayında stok-satış oranı Aralık ayında kaydedilen 1,67 seviyesinden 1,66 seviyesine indi. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Tamamlanmamış siparişlerin toplam değeri %0,6 artışla 107,3 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Bu aylık artışın başlıca kaynağı havacılık ürünleri ve parçaları sektöründe tamamlanmamış siparişlerin sırasıyla %2,2 yükselmesi oldu.

Tüm imalat sektörlerinin mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı söz konusu ayda Aralık ayında kaydedilen %75,9 seviyesinden %79,6 seviyesine çıktı. Kapasite kullanım oranları en çok yükselen sektörler 12,6 puan ile taşıma ekipmanları sektörü, 4,7 puan ile ana metal sektörü ve 3,8 puan ile petrol ve kömür ürünleri sektörü oldu.