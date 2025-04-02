 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kanada’da...

Kanada’da imalat satışları Ocak’ta aylık %1,7 yükseldi

Çarşamba, 02 Nisan 2025 10:43:00 (GMT+3)   |   San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da imalat satışları Ocak ayında aylık %1,7 artışla 73 milyar $ seviyesinde yer aldı. %11,1 ile motorlu taşıt sektörü ve %4,7 ile petrol ve kömür ürünleri sektörü en yüksek artışları kaydederken, kimyasal ürünler sektöründe satışlar ise %7,4 düşüşle 5 milyar $’a geriledi.

Söz konusu ayda toplam stok seviyesi %1,2 artışla 121,2 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ocak ayında stok-satış oranı Aralık ayında kaydedilen 1,67 seviyesinden 1,66 seviyesine indi. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Tamamlanmamış siparişlerin toplam değeri %0,6 artışla 107,3 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Bu aylık artışın başlıca kaynağı havacılık ürünleri ve parçaları sektöründe tamamlanmamış siparişlerin sırasıyla %2,2 yükselmesi oldu.

Tüm imalat sektörlerinin mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı söz konusu ayda Aralık ayında kaydedilen %75,9 seviyesinden %79,6 seviyesine çıktı. Kapasite kullanım oranları en çok yükselen sektörler 12,6 puan ile taşıma ekipmanları sektörü, 4,7 puan ile ana metal sektörü ve 3,8 puan ile petrol ve kömür ürünleri sektörü oldu.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Kanada’nın demir cevheri üretimi Ocak’ta aylık %6,9 geriledi

02 Nis | Çelik Haberler

Kanada, ABD’nin çelik vergilerini de DTÖ’ye taşıdı

14 Mar | Çelik Haberler

Kanada, ABD’nin çelik vergilerine misilleme önlemleriyle yanıt verdi

13 Mar | Çelik Haberler

ABD Meksika ve Kanada’ya getirdiği vergileri erteledi

07 Mar | Çelik Haberler

Kanada’nın demir cevheri üretimi Aralık’ta aylık %3,5 arttı

28 Şub | Çelik Haberler

Kanada’da sanayi ürünleri ve hammadde fiyatları Ocak ayında yukarı yönlü

27 Şub | Çelik Haberler

Kanada’da imalat satışları Kasım ayında %0,8 artış kaydetti

27 Oca | Çelik Haberler

Kanada’nın demir cevheri üretimi Kasım’da aylık %13,2 düştü

27 Oca | Çelik Haberler

Kanada’da sanayi ürünleri ve hammadde fiyatları Aralık ayında yükseldi

24 Oca | Çelik Haberler

Kanadalı çelik işçileri Trump’ın vergi tehdidini sert dille eleştirdi

23 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis