 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tenaris,...

Tenaris, Montney’de sondaj faaliyetlerini desteklemek üzere Fort St. John servis merkezini devreye aldı

Cuma, 06 Şubat 2026 13:23:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik boru üreticisi Tenaris, Kuzey Amerika’nın en büyük doğal gaz bölgelerinden biri olan Kanada’daki Montney sahasında hizmet ağını güçlendirmek amacıyla British Columbia eyaletindeki Fort St. John servis merkezini resmen devreye aldığını açıkladı.

Tenaris, Montney bölgesindeki OCTG servis ağını güçlendiriyor

Tenaris, Fort St. John’da yer alan servis merkezinin SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, 2025’in Haziran ayında yapılan duyurunun ardından planlanan takvim ve bütçe dahilinde tamamlandığını belirtti. Şirket, tesisin Kanada’nın sıvılaştırılmış doğal gaz sektörünün kilit bölgelerden biri olan Montney sahasında faaliyet gösteren petrol ve doğal gaz şirketlerine hizmet vermek üzere tasarlandığını ifade etti.

Şirket ayrıca tesisin dijital olarak entegre bir tedarik zinciri üzerinden OCTG boru ve aksesuarları sağlayan Rig Direct® hizmet modeli kapsamında faaliyet gösterdiğini ve bu modelin müşteriler için operasyonel verimliliği artırmayı, maliyetleri düşürmeyi ve sondaj faaliyetlerinde istikrarı güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Tenaris Fort St. John servis merkezi için 5 milyon $ tutarında yatırım gerektiğinin altını çizdi. Şirket tesisin Kanada pazarı için üretilen tüm çelik boruların imal edildiği Sault Ste. Marie sanayi merkezinden ilk çelik boru sevkiyatını şimdiden teslim aldığını da ekledi.


Etiketler: Boru Borular Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tenaris Group 

Benzer Haber ve Analizler

Tenaris Kanada’daki çalışanlarını geçici olarak işten çıkarıyor

03 Tem | Çelik Haberler

Tenaris Kanada’daki boru tesisini yeniden açıyor

16 Eyl | Çelik Haberler

Tenaris’in 2011 yılı ve dördüncü çeyreğe ilişkin mali sonuçları olumlu

24 Şub | Çelik Haberler

ABD yuvarlak kaynaklı boru ithalatında telafi edici vergiye yönelik hile tespit etti

06 Şub | Çelik Haberler

Çin yerel çelik boru fiyatları kütük fiyatlarındaki küçük artışlarla birlikte yatay seyretti

05 Şub | Boru

İngiltere Çin ve Belarus’tan ithal kaynaklı boru için dönem sonu incelemesi başlattı

05 Şub | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru teklifleri son kullanıcıların durgunlaşmasıyla yatay

04 Şub | Boru

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı yükseldi - 5. Hafta, 2026

03 Şub | Çelik Haberler

Ukrayna Türkiye çıkışlı kaynaklı boruya antidamping soruşturması başlattı

02 Şub | Çelik Haberler

MMK Group’un galvanizli boru üretimi 2025’te rekor seviyeye ulaştı

02 Şub | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Dikişli Hassas Boru
Dış Çap:  21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı:  2 - 12 mm
BDA DEMÇEL METAL SAN. TİC. LTD.
Teklifi Gör
Sanayi Boruları
Dış Çap:  21 - 219 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 3 mm
NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör
Tesisat Boruları
Dış Çap:  21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı:  2,6 - 5 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis