Tenaris, Montney’de sondaj faaliyetlerini desteklemek üzere Fort St. John servis merkezini devreye aldı

Lüksemburg merkezli çelik boru üreticisi Tenaris, Kuzey Amerika’nın en büyük doğal gaz bölgelerinden biri olan Kanada’daki Montney sahasında hizmet ağını güçlendirmek amacıyla British Columbia eyaletindeki Fort St. John servis merkezini resmen devreye aldığını açıkladı.

Tenaris, Montney bölgesindeki OCTG servis ağını güçlendiriyor

Tenaris, Fort St. John’da yer alan servis merkezinin SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, 2025’in Haziran ayında yapılan duyurunun ardından planlanan takvim ve bütçe dahilinde tamamlandığını belirtti. Şirket, tesisin Kanada’nın sıvılaştırılmış doğal gaz sektörünün kilit bölgelerden biri olan Montney sahasında faaliyet gösteren petrol ve doğal gaz şirketlerine hizmet vermek üzere tasarlandığını ifade etti.

Şirket ayrıca tesisin dijital olarak entegre bir tedarik zinciri üzerinden OCTG boru ve aksesuarları sağlayan Rig Direct® hizmet modeli kapsamında faaliyet gösterdiğini ve bu modelin müşteriler için operasyonel verimliliği artırmayı, maliyetleri düşürmeyi ve sondaj faaliyetlerinde istikrarı güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Tenaris Fort St. John servis merkezi için 5 milyon $ tutarında yatırım gerektiğinin altını çizdi. Şirket tesisin Kanada pazarı için üretilen tüm çelik boruların imal edildiği Sault Ste. Marie sanayi merkezinden ilk çelik boru sevkiyatını şimdiden teslim aldığını da ekledi.