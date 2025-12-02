Algoma Steel 1.000 kişiyi işten çıkarıyor

Kanadalı çelik üreticisi Algoma Steel, Sault Ste. Marie tesisinde çalışan yaklaşık 1.000 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Şirketin Kanada basınına yaptığı açıklamaya göre bu kararın nedeni olarak ABD'nin yüksek vergileri ve elektrik ark ocaklı çelik üretimine geçişle bağlantılı uzun süredir planlanan yapısal değişikliklerin bir araya gelmesi olarak gösterildi. İşten çıkarmalar 23 Mart 2026 tarihinde başlayacak.

Şirket, ABD'nin Kanada çıkışlı çeliğe uyguladığı vergilerin “rekabet ortamını temelden değiştirdiğini” ve mali performansını önemli ölçüde olumsuz etkilediğini belirtti. Aynı zamanda birkaç yıldır beklendiği üzere yeni elektrik ark ocağı sisteminin devreye girmesiyle birlikte yüksek fırın ve kok üretim birimlerinin kapatılması planlanıyor.

Kanada Birleşik Çelik İşçileri Sendikası (USW) yerel şubesinin başkanı Mike Da Prat, işten çıkarmaların tesisteki iş gücünün yaklaşık üçte birini etkilediğini ve 900 sendika üyesinin işten çıkarma ihbarı aldığını ifade etti.

Da Prat’a göre 2022’teki toplu sözleşme görüşmeleri sırasında elektrik ark ocağına geçiş nedeniyle yüzlerce kişinin işten çıkarılacağı zaten açıktı. Sendika ve Algoma Steel’in bir süredir bu işten çıkarmaların etkisini hafifletmeye yoğunlaştığı, işten çıkarılan çalışanlar için yardımcı programlar geliştirildiği söylendi. Bununla birlikte Da Prat sektörde daha küçülmüş bir sanayi yapısına hazır olunması gerektiğini ifade etti.

Algoma Steel’in elektrik ark ocaklı üretime geçişinin planlanandan daha erken gerçekleşmesi ve eski faaliyetlerin 2026 yılının başında devre dışı bırakılması bekleniyor.