Algoma Steel kok üretimini kalıcı olarak durdurduğunu açıkladı, 4. çeyrek beklentileri olumsuz

Perşembe, 15 Ocak 2026 11:34:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada merkezli çelik üreticisi Algoma Steel, kok üretimi faaliyetlerinin kalıcı olarak durdurulduğunu ve geleneksel entegre çelik üretiminden elektrik ark ocağı bazlı üretime geçiş sürecinin ilerlediğini açıkladı.

Algoma Steel’den yerel basına konuşan İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Laura Devoni, şirketin ana faaliyetlerinin kok tesisleriyle birlikte kapatılmaya başladığını belirtti. Devoni, demir üretimi ve bazik oksijen fırını ekipmanlarının da önümüzdeki birkaç gün içinde devre dışı bırakılacağını ifade etti. Şirket, ekipmanların güvenli ve düzenli bir şekilde devreden çıkarılmasını sağlamak üzere özel bir proje ekibi görevlendirildiğini bildirdi.

Devoni bu gelişmenin Algoma Steel’in 125 yıllık entegre çelik üreticisi geçmişini sona erdirdiğini ve şirketin yalnızca elektrik ark ocaklarıyla çelik üreteceği yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

Elektrik ark ocağına geçiş hız kazanıyor

Algoma Steel, elektrik ark ocağı bazlı çelik üretimine geçişin çevresel ayak izini önemli ölçüde azaltacağını ve yıllık karbon emisyonlarının yaklaşık 3 milyon mt düşmesini beklediğini açıkladı. Şirket ayrıca, 2025 yazında devreye alınan 2 No’lu elekrik ark ocağında çelik üretiminin başladığını, 1 No’lu ocağın inşaatının ise devam ettiğini belirtti. Her iki ocağın da 2026’nın ilerleyen dönemlerinde tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.

Finansal beklentiler olumsuz

Algoma Steel, 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren çeyreğe yönelik beklentilerini de paylaştı. Söz konusu dönemde toplam çelik sevkiyatlarının 375.000-380.000 mt aralığında gerçekleşmesi beklenirken, 95$ milyon ila 105$ milyon AVFÖK kaybı kaydedileceği öngörülüyor.

Şirketin son durumunu değerlendiren Algoma Steel CEO’su Rajat Marwah, dördüncü çeyrek sonuçlarının beklentilerle uyumlu olduğunu, bunun çelik vergilerinin süregelen etkisini ve yüksek fırın operasyonlarının kademeli olarak devre dışı bırakılma sürecini yansıttığını söyledi.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi Algoma Steel 

