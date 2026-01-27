 |  Giriş 
Algoma Steel ile Hanwha Ocean Kanada'daki denizaltı projesine yönelik anlaşma imzaladı

Salı, 27 Ocak 2026 10:06:06 (GMT+3)   |   San Diego

Kanada merkezli Algoma Steel Group Inc. 26 Ocak 2026 tarihinde Hanwha Ocean Co., Ltd. ile bağlayıcı bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Taraflar, toplam potansiyel değeri 250 milyon $ (yaklaşık 345 milyon CAD) olan uzun vadeli stratejik bir düzenleme oluşturmak üzere bu anlaşmayı yaptı. Anlaşma kapsamında Ontario eyaletindeki Sault Ste. Marie’de yapısal ağır profil tesisi kurulmasına yönelik 200 milyon $’lık (yaklaşık 275 milyon CAD) nakit katkı ile Hanwha Ocean’ın denizaltı projesi ile bağlantılı taahhütleri çerçevesinde denizaltı inşası ve filonun Kanada’daki operasyonel ömrü boyunca desteklenmesi için gerekli Algoma ürünlerinden toplam değeri 50 milyon $’a kadar öngörülen alımlar yer alıyor.

Mutabakat anlaşması, Hanwha Ocean’ın denizaltı projesi kapsamındaki yükümlülüklerini destekleyecek şekilde yapılandırılırken, Kanada’nın yerli sanayi tabanını güçlendirmeyi ve Kanada Kraliyet Donanması’nın uzun vadeli operasyonel ihtiyaçlarını desteklemeyi amaçlıyor. Önerilen ağır profil projesinin hayata geçirilmesi durumunda Kanada’da yeni ve uzun vadeli istihdam yaratılması bekleniyor.

Mutabakat anlaşmasına göre Algoma’nın ayrıca ağır profil tesisinin faaliyete geçmesinin ardından 10 yıl boyunca tesisin finansal performansına bağlı olarak Hanwha Ocean’a tesisin net satışlarının %3’üne eşdeğer tutarda yıllık ödeme yapması gerekecek.

Algoma Steel CEO’su Rajat Marwah, “Algoma elektrik ark ocağına dayalı çelik üretimi ve modernize edilmiş nihai işleme kabiliyetleriyle yeni bir döneme girerken, Hanwha Ocean ile yapılan bu stratejik anlaşma çeşitlendirme stratejimiz açısından temel bir ileri adımı temsil ediyor,” dedi.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi Algoma Steel 

