Kanada’da imalat satışları Aralık ayında %0,3 artış kaydetti

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da imalat satışları geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık 0,3 artışla 71,4 milyar $ seviyesinde yer aldı. 21 alt sektörün 12’si satışlarını artırırken en yüksek artışlar %3,4 ile petrol ve kömür sektörü, %1,9 ile gıda ürünlerinde ve %3,9 artışla ana metal sektöründe görüldü. Araç parçaları sektörü ise %5 düşüş kaydetti.

Söz konusu ayda toplam stok seviyesi 119,8 milyar $ ile yatay seyretti. Aralık ayında stok-satış oranı Kasım ayına kıyasla değişmeyerek 1,69 seviyesinde kaldı. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Tamamlanmamış siparişlerin toplam değeri %1,4 artışla Aralık ayında 106,8 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Tüm imalat sektörlerinin mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı söz konusu ayda Kasım ayında kaydedilen %79,9 seviyesinden %76 seviyesine geriledi. Kapasite kullanım oranları en çok düşen sektörler 3,7 puan ile gıda ürünleri, 7 puan ile taşıma ekipmanları sektörü ve 4,3 puan ile ana metal sektörü oldu.