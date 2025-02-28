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Kanada’da imalat satışları Aralık ayında %0,3 artış kaydetti

Cuma, 28 Şubat 2025 11:27:37 (GMT+3)   |   San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da imalat satışları geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık 0,3 artışla 71,4 milyar $ seviyesinde yer aldı. 21 alt sektörün 12’si satışlarını artırırken en yüksek artışlar %3,4 ile petrol ve kömür sektörü, %1,9 ile gıda ürünlerinde ve %3,9 artışla ana metal sektöründe görüldü. Araç parçaları sektörü ise %5 düşüş kaydetti.

Söz konusu ayda toplam stok seviyesi 119,8 milyar $ ile yatay seyretti. Aralık ayında stok-satış oranı Kasım ayına kıyasla değişmeyerek 1,69 seviyesinde kaldı. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Tamamlanmamış siparişlerin toplam değeri %1,4 artışla Aralık ayında 106,8 milyar $ seviyesinde kaydedildi. 

Tüm imalat sektörlerinin mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı söz konusu ayda Kasım ayında kaydedilen %79,9 seviyesinden %76 seviyesine geriledi. Kapasite kullanım oranları en çok düşen sektörler 3,7 puan ile gıda ürünleri, 7 puan ile taşıma ekipmanları sektörü ve 4,3 puan ile ana metal sektörü oldu.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika 

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