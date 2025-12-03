 |  Giriş 
ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı düşüş kaydetti - 49. hafta, 2025

Çarşamba, 03 Aralık 2025 09:49:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 26 Kasım tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 10 adet düşüşle 534 adet seviyesine geriledi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 130 adet seviyesine çıkarken, petrol sondaj kuleleri 13 adet düşüşle 414 adet seviyesine indi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 38 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 7 adet düşüşle 188 adet oldu. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 17 adet düşüş kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

