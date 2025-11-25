 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’de...

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı arttı - 48. hafta, 2025

Salı, 25 Kasım 2025 10:18:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 21 Kasım tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 6 adet artışla 554 adet seviyesine çıktı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 127 adet seviyesine çıkarken, petrol sondaj kuleleri 7 adet düşüşle 427 adet seviyesine yükseldi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 29 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 7 adet artışla 195 adet oldu. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 9 adet düşüş kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ekim ayında %1 azaldı

21 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %0,6 yükseldi

20 Kas | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları soğuk havaların talebi baskılamasıyla hafifçe dalgalandı

20 Kas | Boru

Brezilya üç ülkeden ithal dikişsiz hat borusuna antidamping soruşturması başlattı

20 Kas | Çelik Haberler

Tosçelik Spiral Boru dünya genelinde 30.000 mt’luk sevkiyatı bir ayda tamamladı

20 Kas | Çelik Haberler

Suudi Arabistanlı APC, Aramco’ya çelik boru tedarik edecek

20 Kas | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları temkinli beklentilerden dolayı yatay

19 Kas | Boru

Avrasya Ekonomik Komisyonu Çin’den ithal paslanmaz kaynaklı boruya antidamping soruşturması başlattı

19 Kas | Çelik Haberler

AISI: 2025’in Eylül ayında ithalat izni başvuruları düşüş kaydetti

19 Kas | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken, Kanada’da düştü - 47. hafta, 2025

18 Kas | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  10 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör
Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  8,5 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör
Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  7,5 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis