ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı arttı - 48. hafta, 2025

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 21 Kasım tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 6 adet artışla 554 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 127 adet seviyesine çıkarken, petrol sondaj kuleleri 7 adet düşüşle 427 adet seviyesine yükseldi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 29 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 7 adet artışla 195 adet oldu. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 9 adet düşüş kaydetti.