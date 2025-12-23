 |  Giriş 
ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı düşüş kaydetti - 52. hafta, 2025

Salı, 23 Aralık 2025 09:54:43 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 19 Aralık tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 6 adet düşüşle 542 adet seviyesine geriledi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 127 adet seviyesinde yatay seyrederken, petrol sondaj kuleleri 6 adet düşüşle 415 adet seviyesine indi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 47 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 7 adet düşüşle 185 adet oldu. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 19 adet düşüş kaydetti.


