ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı düşüş kaydetti - 52. hafta, 2025

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 19 Aralık tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 6 adet düşüşle 542 adet seviyesine geriledi.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 127 adet seviyesinde yatay seyrederken, petrol sondaj kuleleri 6 adet düşüşle 415 adet seviyesine indi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 47 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 7 adet düşüşle 185 adet oldu. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 19 adet düşüş kaydetti.