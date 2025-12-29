ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken Kanada’da yükseldi- 53. hafta, 2025

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 23 Aralık tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 545 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 127 adet seviyesinde yatay seyrederken, petrol sondaj kuleleri 3 adet artışla 406 adet seviyesine çıktı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 44 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 67 adet düşüşle 118 adet oldu. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 23 adet artış kaydetti.