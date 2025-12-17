ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken, Kanada’da yükseldi - 51. hafta, 2025

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 12 Aralık tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 548 adet seviyesine geriledi.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 127 adet seviyesine gerilerken, petrol sondaj kuleleri 9 adet düşüşle 421 adet seviyesine indi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 41 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 192 adet oldu. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 2 adet düşüş kaydetti.