 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’de...

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken, Kanada’da yükseldi - 51. hafta, 2025

Çarşamba, 17 Aralık 2025 10:00:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 12 Aralık tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 548 adet seviyesine geriledi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 127 adet seviyesine gerilerken, petrol sondaj kuleleri 9 adet düşüşle 421 adet seviyesine indi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 41 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 192 adet oldu. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 2 adet düşüş kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı çelik boru teklifleri üretim duruşlarından dolayı yatay

17 Ara | Boru

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %1 geriledi

16 Ara | Çelik Haberler

Interpipe, ArcelorMittal’in Romanya’daki boru tesisini satın alarak AB’deki varlığını genişletiyor

15 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ithalatı 2025’in Ağustos ayında %10 azaldı

15 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları değişmedi ya da biraz gevşedi

11 Ara | Boru

Çin'de iç ve dış piyasalara verilen çelik boru teklifleri bölgesel üretim duruşları sayesinde yatay

10 Ara | Boru

EUROFER: AB’de boru üretimi 2025’in ikinci çeyreğinde %0,2 geriledi, talebe yönelik beklentiler olumsuz

08 Ara | Çelik Haberler

East Pipes Suudi Arabistan'da 130 milyon $’lık sözleşme imzaladı

08 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları hammadde fiyatlarının desteğiyle yukarı eğilimli yatay

05 Ara | Boru

Fransa’nın çelik ithalat değeri 2025’in Ocak-Eylül döneminde %10,7 düştü

05 Ara | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları
Dış Çap:  21 - 219 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 3 mm
NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör
Tesisat Boruları
Dış Çap:  21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı:  2,6 - 5 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Sanayi Boruları
Dış Çap:  21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı:  0,7 - 12 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis