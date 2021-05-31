Kanada’da demir yolu trafiği Mart ayında %1,2 arttı

Pazartesi, 31 Mayıs 2021 09:55:19 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da demir yolu trafiği bu yılın Mart ayında, 2020 yılı Mart ayına kıyasla %1,2 artış göstererek 33,1 milyon ton seviyesinde yer aldı. Bu artışla, beş ay üst üste yıllık artış kaydedilmiş oldu.

Söz konusu ayda taşınan toplam yük seviyesi, son beş yılın Mart ayı ortalamasının oldukça üstünde yer aldı ve 2020 yılının Mart ayında kaydedilen 32,7 milyon tonluk rekoru geride bıraktı.

Mart ayında çoğunlukla konteyner olmak üzere yerel intermodal navlun yüklemeleri, yıllık %37,4 artışla 3,4 milyon ton seviyesinde yer aldı. Bu durum, Mart ayındaki toplam intermodal navlun yüklemelerini artırdı. Ayrıca, söz konusu navlun yüklemeleri, Ocak ve Şubat aylarında kaydedilen güçlü artışların ardından son 20 yılın en yüksek seviyesi oldu.

Söz konusu ayda, ABD’den gelen demir yolu trafiği, 2020 yılında kaydedilen rakamların gerisinde kalarak %6,5 düşüşle 3,4 milyon tona geriledi. Bu düşüş, üst üste gözlenen on ikinci aylık düşüş olarak kaydedildi.