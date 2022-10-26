Kanada’da demir yolu sevkiyatları Ağustos ayında %2,4 arttı

Çarşamba, 26 Ekim 2022 09:21:24 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da demir yolu sevkiyatları bu yılın Ağustos ayında yıllık %2,4 artışla 31 milyon ton seviyesinde yer alarak üst üste dört ay yıllık bazda artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda, demir yoluyla taşınan yük miktarı beş yıllık ortalama olan 31,4 milyon tonun hemen altında yer aldı. Bazı enerji ürünlerinin ve emtiaların yüklemelerinde meydana gelen artış, akaryakıt ve ham petrol yüklemelerindeki yıllık düşüş beraberinde tahıl yüklemelerinde devam eden düşüşleri dengeledi.

Ağustos ayında, intermodal olmayan navlun yüklemeleri çoğunlukla enerji ürünleri yüklemelerinde meydana gelen artışa bağlı olarak yıllık %2,7 artışla 24 milyon ton seviyesinde yer alarak üst üste dört ay yıllık bazda yükselmiş oldu. Dünya genelinde devam enerjiye alternatif arayışıyla birlikte, propan ve bütan gibi diğer rafine petrol ile kömür ürünleri yüklemeleri yıllık %60 artış kaydetti.

Konteyner bazlı intermodal yüklemeleri yıllık %2,3 artışa 3,3 milyon ton seviyesine çıkarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek Ağustos ayı seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca ABD’den gelen demir yolu trafiği yıllık %0,5 artışla 3,8 milyon ton seviyesinde yer alarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek üçüncü Ağustos ayı seviyesi oldu.