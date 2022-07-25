Kanada’da demir yolu sevkiyatları Mayıs ayında %8,7 arttı

Pazartesi, 25 Temmuz 2022 10:04:55 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da demir yolu sevkiyatları bu yılın Mayıs ayında üst üste sekiz ay kaydedilen yıllık bazda düşüşün ardından yıllık %8,7 artışla 32,1 milyon ton seviyesinde yer aldı. Demir cevheri ve bazı enerji ürünlerinin sevkiyatlarındaki artış tarım ve gıda ürünleri sevkiyatlarındaki düşüşü fazlasıyla dengeledi.

Toplam tonaj 2019 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti ve beş yıllık Mayıs ayı ortalaması olan 31,3 milyon tonu aştı.

Hem intermodal olmayan hem de konteyner bazlı intermodal navlun yüklemeleri beraberinde ABD’den gelen demir yolu trafiğinde kaydedilen artışlar Mayıs ayında sevkiyatların yıllık bazda artmasını sağladı.

Söz konusu ayda intermodal olmayan navlun yüklemeleri demir cevheri ve konsantreleri yüklemelerinde kaydedilen yıllık %83,1 artışa bağlı olarak yıllık %7,2 artarak 24,6 milyon ton seviyesinde yer aldı.

Öte yandan ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanmanın yakıt tüketimi ve sanayi üretiminde meydana getirdiği artışla birlikte birçok enerji ürününün yüklemeleri güçlü bir artış göstermeye devam etti. Kömür yüklemeleri Asya’daki güçlü talebe bağlı olarak yıllık %15,5 arttı. Doğal gaz fiyatlarının sertçe yükselmesi ve Avrupa’da Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden kaynaklı enerji arzındaki sıkıntı da kömür talebini artırdı.

Bununla birlikte yüksek fiyatlarla birlikte Kanada’nın enerji ürünleri ihracatı toplam ihracatın %29,8’ini oluşturdu.

Konteyner bazlı intermodal navlun yüklemeleri yıllık %0,9 artışla 3,4 milyon ton seviyesinde yer alarak üst üste iki ay artış kaydetmiş oldu. Söz konusu seviye şimdiye kadar kaydedilen en yüksek Mayıs ayı seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca Kanada’nın tüketim malları ihracatı ve ithalatı da geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yükseldi.

ABD’den gelen demir yolu trafiği ise aynı ayda yıllık %27 artışla 4,1 milyon mt seviyesine yer aldı. Söz konusu seviyenin şimdiye kadar kaydedilen en yüksek Mayıs ayı seviyesi olduğu bildirildi.