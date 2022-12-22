Kanada’da demir yolu sevkiyatları Ekim ayında hafifçe arttı

Perşembe, 22 Aralık 2022 09:25:03 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da demir yolu sevkiyatları bu yılın Ekim ayında yıllık %0,5 artışla 32,8 milyon ton seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir yoluyla taşınan yük miktarı beş yıllık ortalama olan 33,3 milyon tonun hemen altında yer aldı. Buğday yüklemelerinde meydana gelen rekor artış kömür ve demir cevheri gibi emtia yüklemelerindeki sert düşüşleri dengeledi.

Ekim ayında hem intemodal olmayan hem de konteyner bazlı intermodal navlun yüklemelerindeki yükselişe bağlı olarak toplam taşınan yük miktarı yıllık bazda hafifçe arttı.

Aynı ayda intermodal olmayan navlun yüklemeleri çoğunlukla tahıl yüklemelerindeki artışla birlikte %3,8 yükselerek 26,5 milyon ton seviyesinde çıktı.

Römork tanker ve açık kasa dahil olmak üzere motorlu taşıt yüklemeleri yıllık %105,7 artışla üst üste dokuz ay artış göstermiş oldu.

Kömür yüklemeleri Ekim ayında British Columbia’daki bir maden sahasında üretimin yavaşlaması ve maden terminallerinden birindeki greve bağlı olarak yıllık %16,6 azaldı.

Demir cevheri ve konsantrelerinin yüklemeleri geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %6,1 düşerken, konteyner bazlı intermodal navlun yüklemeleri yıllık %0,8 artışla 3,2 milyon ton seviyesine yükseldi.

Bununla birlikte Ekim ayında meydana gelen artış tüketim mallarına olan yerel ve uluslararası talebin güçlendiğini gösterdi. Kanada’nın mal ithalatı ve ihracatı sırasıyla yıllık %18,6 ve %14,8 artış kaydetti.

Ayrıca ABD’den gelen demir yolu trafiği yıllık %21,4 düşüşle 3,1 milyon ton seviyesinde yer alarak geçtiğimiz yılın Şubat ayından bu yana kaydedilen en düşük aylık seviye olarak kayıtlara geçti.