Kanada’da demir yolu sevkiyatları Mart ayında %6,2 düştü

Çarşamba, 01 Haziran 2022 09:56:30 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da demir yolu sevkiyatları bu yılın Mart ayında yıllık %6,2 düşüşle 31,2 milyon ton seviyesinde yer alarak üst üste sekiz ay yıllık bazda düşüş kaydetmiş oldu.

Toplam Mart ayı tonajı 2016 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviyede yer alsa da 32,3 milyon ton seviyesinde olan beş yıllık ortalamanın hafifçe altında kaldı. Tahıl yüklemeleri önemli ölçüde düşerken, enerji ürünleri yüklemeleri sertçe artarak genel düşüşü dengeledi.

Hem intermodal olmayan hem de konteyner bazlı intermodal navlun yüklemelerinde kaydedilen düşüşler toplam sevkiyatlardaki azalmada etkili oldu.

Söz konusu ayda intermodal olmayan navlun yüklemeleri yıllık %9,4 düşüşle 23,8 milyon ton seviyesinde yer alarak üst üste yedi ay yıllık bazda düşüş kaydetmiş oldu. Başta tahıl olmak üzere tarım ve gıda ürünleri büyük düşüşler gösterdi.

Akaryakıt ve ham petrol yüklemeleri ise yıllık %12,5 düşüşle üst üste beşinci ay düşmüş oldu.

Öte yandan demir cevheri ve konsantreleri yüklemeleri bir önceki ay yıllık %7,1 gerilemenin ardından Mart ayında çelik talebinin artmasına bağlı olarak %12,6 yükseldi. Aynı ayda birincil metal satışları yıllık %19,1 artışla 5,8 milyar $ seviyesine yükselerek rekor kırdı.

Konteyner bazlı intermodal navlun yüklemeleri söz konusu ayda yıllık %9,6 düşüşle 3,1 milyon ton seviyesine geriledi. Böylelikle konteyner bazlı intermodal navlun yüklemeleri üst üste yedi ay yıllık bazda gerilemiş oldu.

Son olarak, ABD’den gelen demir yolu trafiği Mart ayında yıllık %20,8 artışla 4,3 milyon mt seviyesine yer alarak yüklemelerdeki düşüşü dengeledi. Söz konusu seviyenin şimdiye kadar kaydedilen en yüksek Mart ayı seviyesi olduğu bildirildi.