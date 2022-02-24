Kanada’da demir yolu sevkiyatları Aralık ayında %10,2 düştü

Perşembe, 24 Şubat 2022 09:44:55 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da demir yolu sevkiyatları Aralık ayında yıllık %10,2 düşüşle 29,1 milyon ton seviyesinde yer alarak üst üste dört ay düşüş göstermiş oldu. Söz konusu düşüşte buğday ve kömür sevkiyatlarının gerilemesinin etkili olduğu öğrenildi.

2021 yılında toplam demir yolu trafiği bir önceki yıla kıyasla neredeyse değişiklik göstermezken, tarım ürünleri yüklemelerine kıyasla demir çelik ürünleri yüklemelerinin ve ABD’den gelen demir yolu trafiğinin gözle görülür bir artışa geçtiği belirtildi.

Söz konusu ayda toplam demir yolu trafiği yıllık %10,2 düşüşle 29,1 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ülke içindeki yüklemelerde kaydedilen düşüş toplam demir yolu trafiğindeki düşüşün tamamında etkili oldu. İntermodal olmayan navlun yüklemeleri yıllık %15,5 düşüşle 22,2 milyon ton seviyesinde yer alarak birçok emtia yüklemesinde kaydedilen düşüşleri gösterdi.

En büyük düşüşler tarım ve gıda ürünleri yüklemelerinde gözlendi. Tarım ve gıda ürünlerini kanola (%47,6), hububat (%62,1) ve taze, dondurulmuş ve kurutulmuş sebze (%72,6) takip etti. Ayrıca kömür (%10,4) yüklemelerinin de sertçe düştüğü bildirildi.

Ancak başta demir cevheri ve konsantreleri (%7,9) olmak üzere demir-çelik (%19) ve benzin ile jet yakıtı (%41,5) yüklemeleri de yıllık bazda artışlar kaydetti.

Aynı ayda konteyner bazlı intermodal yüklemeleri %9,8 düşüşle 2,8 milyon ton seviyesinde yer alarak son beş yılın en düşük Aralık ayı seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Son olarak, ABD’den gelen demir yolu trafiği Aralık ayında %35,6 artışla 4,1 milyon mt seviyesine yer alarak üst üste 10 ay artış göstermiş oldu. Söz konusu seviyenin şimdiye kadar kaydedilen en yüksek Aralık ayı seviyesi olduğu bildirildi.